Under 16 Benevento, Festa carico: "Pronti a dare continuità al percorso" Sul prossimo campionato: "Ci confronteremo con squadre di altissimo livello"

L'under 16 del Benevento lavora sodo in vista del prossimo campionato che inizierà il 13 settembre, con i giallorossi che esordiranno sul campo della Fiorentina. Si prevede un'annata importante, in un torneo completamente diverso rispetto a quello dello scorso anno, quando il Benevento militava nei campionati dedicati alle società di Serie C. La società ha voluto dare continuità al lavoro positivo svolto da Festa con i suoi ragazzi, con il tecnico che prosegue il suo percorso di lavoro: "Il campionato è cambiato, sarà importantissimo - ha sottolineato Festa -. Cercheremo di dare continuità a quanto fatto lo scorso anno, facendo crescere i ragazzi sotto tutti i punti di vista. Il gruppo ci segue e lavora sodo. Questa è una squadra che vuole migliorarsi, che dà tanto e l'ha dimostrato a prescindere dai risultati. Sotto il profilo della crescita abbiamo notato un vero cambiamento. Ci confronteremo con squadre di altissimo livello. Per noi è motivo di crescita e orgoglio. Ringrazio la società che mi ha dato la possibilità di poter continuare questo percorso. Non possiamo fare altro che crescere ulteriormente".