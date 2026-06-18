Emergenza cinghiali, Errico: "Accolta la mia richiesta di convocazione" Il consigliere regionale sannita: "Grazie al presidente Aveta per la sensibilità dimostrata”

“Accolgo con soddisfazione la convocazione dell'audizione dedicata all'emergenza cinghiali e ai danni all'agricoltura, in programma il prossimo 23 giugno presso il Consiglio regionale della Campania. Si tratta di un importante risultato istituzionale che giunge a seguito della richiesta formale che ho avanzato lo scorso 29 maggio al presidente della VIII Commissione Agricoltura, Raffaele Aveta, per affrontare una problematica che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti nei territori del Sannio e dell'intera Campania”. Lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico. “Desidero ringraziare il presidente Aveta per aver raccolto tempestivamente la mia sollecitazione e per aver convocato un tavolo di confronto che coinvolgerà tutti i soggetti interessati. È un segnale di attenzione verso gli agricoltori, gli amministratori locali e i cittadini che quotidianamente subiscono le conseguenze della proliferazione incontrollata dei cinghiali”.

Errico ricorda che nella richiesta trasmessa alla Commissione aveva evidenziato il crescente allarme determinato dalla presenza degli ungulati nei centri abitati, lungo le arterie stradali e nelle campagne, con pesanti ripercussioni sulla sicurezza pubblica e sull'economia agricola. “I danni alle colture agricole sono ormai ingenti e continui. A questo si aggiungono i rischi per gli automobilisti e per l'incolumità delle persone. Parliamo di una vera emergenza che richiede interventi immediati, coordinati e strutturali”. Secondo il consigliere regionale, l'audizione rappresenterà un momento fondamentale per costruire una strategia condivisa tra Regione Campania, Province, organizzazioni agricole, Ambiti territoriali di caccia, associazioni venatorie, forze dell'ordine ed enti competenti.

“L'obiettivo è individuare misure operative efficaci per il contenimento del fenomeno, accelerare le procedure di intervento, garantire maggiore tutela agli agricoltori e rafforzare la sicurezza dei cittadini. Occorre passare rapidamente dall'analisi dei problemi alle soluzioni concrete”. “Continuerò a seguire con la massima attenzione questa vicenda, portando nelle sedi istituzionali le istanze del Sannio e delle aree interne. Ringrazio nuovamente il presidente Aveta per aver accolto la mia richiesta e per aver promosso un confronto che può rappresentare un primo passo verso risposte attese da tempo dal mondo agricolo e dalle comunità locali”.