Carta d'identità elettronica, domenica 12 luglio apertura straordinaria Per richiedere il nuovo documento presso il Comune di Benevento

Il Comune di Benevento informa i cittadini che anche per il mese di luglio è stata programmata una giornata di apertura straordinaria per emissione C.I.E. (carta d’identità elettronica): si svolgerà domenica 12 Luglio 2026 dalle 08, 30 alle 17,00 Per ottenere il rilascio del documento in tale giornata sarà richiesta obbligatoriamente, a partire da oggi e fino all’esaurimento della disponibilità, la prenotazione sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno all’indirizzo: www.prenotazionicie.interno.gov.it Il servizio aggiuntivo vuole essere un modo per avvicinare gli uffici alla cittadinanza, permettendo di ottenere il documento di riconoscimento a tanti cittadini che per questioni lavorative non possono recarsi presso gli sportelli nei giorni feriali. I cittadini dovranno quindi presentarsi muniti di prenotazione, fototessera e vecchio documento d’identità. Si ricorda che in occasione dell'Open Day, il costo della carta di identità elettronica è pari a 30,00 euro.

