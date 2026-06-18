Sterpaglie in fiamme: l'incendio interessa anche un deposito agricolo Vigili del fuoco in azione a Calvi. Messe in sicurezza anche alcune bombole di gpl

Vigili del fuoco in azione a Calvi per un incendio che aveva interessato un terreno e delle sterpaglie. Le fiamme si sono poi propagate anche ad un altro terreno all'interno del quale c'era un capanno con dentro alcuni mezzi e attrezzature agricole che sono stati danneggiati dal fuoco. A far scattare l'allarme sono stati i residenti che hanno allertato il 115.

giunti sul posto i pompieri hanno spento le fiamme non senza difficoltà ed hanno messo in sicurezza la struttura interessata dall'incendio ed alcune bombole di gpl che per fortuna non sono state attinte dal rogo grazie alla tempestività dei soccorsi.

Aumentano i roghi nel Sannio per via delle alte temperature e del vento che alimenta gli incendi. Nel Sannio è partito il servizio antincendio boschivo dei vigili del fuoco e degli altri Enti deputati ad intervenire in maniera sinergica in caso di incendi di boschi o terreni incolti.