Sindaco Mastella: Altri due beni confiscati alla camorra al Comune di Benevento Uno in via Enzo Ferrari e un altro in contrada Roseto, saranno destinati alla collettività cittadina

"Ringrazio il Prefetto Maria Rosaria Laganà, Direttore dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che mi ha comunicato in queste ore il trasferimento al patrimonio del Comune di Benevento di due beni confiscati ad un clan. La lotta al crimine organizzato si traduce nell'obbligo delle istituzioni ad usare per finalità sociali i beni", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella.

"I due immobili, uno in via Enzo Ferrari e un altro in contrada Roseto, saranno destinati alla collettività cittadina, come già accaduto con l'ex cementificio che ospiterà la sede operativa della nostra agenzia ambientale. Con l'Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata permane un rapporto di proficua collaborazione", conclude il sindaco Mastella.

