Guasto ai freni, camion in fiamme. In città incendio scarrabile carico cartoni FOTO Doppio intervento dei vigili del fuoco. Principio di incendio per una bisarca carica di auto

Vigili del fuoco in azione dal primo pomeriggio di oggi per due incendi che si sono registrati sul Raccordo autostradale nei pressi di Benevento Centro e al rione Ferrovia. nel primo caso l'allarme è scattato per un camion "bisarca" carico di auto. Per l'anomalo surriscaldamento deli freni le fiamme hanno avvolto le ruote del mezzo pesante. Per fortuna il conducente si è immediatamente accorto di quello che stava accadendo ed ha arrestato la marcia a margine della carreggiata.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del vicino comando provinciale che sono riusciti a spegnere le fiamme e a raffreddare l'intero rimorchio imepedendo che il fuoco si propagasse all'intero rimorchio.

Dal Raccordo al Rione Ferrovia dove un incendio ha interessato un cassone detto "scarrabile" colmo di cartoni che era sistemato nell'area adibita per il deposito degli imballaggi del centro commerciale. Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme. In questo caso necessario l'intervento anche di una squadra Gos che con un escavatore hanno smassato i cartoni che sono stati poi raffreddati con l'acqua.