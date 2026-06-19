Longevità e prevenzione: presentati i risultati del progetto Amici Realizzato con il contributo dell'Asl di Benevento

Presentati oggi i risultati del Progetto A.M.I.C.I., il programma di ricerca promosso dall’Istituto Nazionale Tumori Pascale di Napoli, realizzato in collaborazione con l’ASL Benevento e la Comunità Montana del Fortore, finalizzato allo studio dei fattori associati alla longevità e all’invecchiamento in salute.

Il Fortore ha rappresentato il territorio di riferimento della ricerca grazie alla significativa presenza di cittadini ultralongevi. La collaborazione delle comunità locali, della Comunità Montana e dell’ASL Benevento ha consentito la raccolta dei dati clinici e biologici necessari allo studio, contribuendo a importanti risultati scientifici, tra cui l’individuazione di una specifica “firma immunitaria” nei centenari sani.

Nel corso dell’incontro è stato evidenziato come la longevità sia il risultato dell’interazione tra fattori biologici, ambientali e comportamentali, confermando il valore della prevenzione e della promozione della salute.

Il Direttore Generale dell’ASL Benevento, Tiziana Spinosa, ha sottolineato l’importanza dell’adozione di corretti stili di vita e di una sana alimentazione quale strumento fondamentale per favorire un invecchiamento attivo e in salute.

«La prevenzione rappresenta il primo investimento per la salute dei cittadini. I risultati di questa ricerca confermano il valore di scelte quotidiane corrette, di un’alimentazione equilibrata e della valorizzazione delle produzioni locali e delle filiere a chilometro zero, principi che l’ASL Benevento promuove concretamente anche attraverso le proprie scelte organizzative», ha dichiarato il Direttore Generale.

La partecipazione al Progetto A.M.I.C.I. conferma l’impegno dell’ASL Benevento nel sostenere percorsi di ricerca e innovazione capaci di tradurre le evidenze scientifiche in strumenti concreti di prevenzione e promozione della salute.

