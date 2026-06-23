Cenano a casa di lei, poi lui la costringe a subire atti sessuali: assolto Benevento. L sentenza per un 60enne accusato di violenza sessuale aggravata

Era accusato di violenza sessuale aggravata dall'“abuso di ospitalità”, ma il Tribunle lo ha assolto, perchè il fatto non sussiste, con la formula dubitativa.

E' la sentenza, che ha accolto le conclusioni dello stesso pm Chiara Maria Marcaccio, oltre che della difesa, per un 60enne di Pietrelcina, assistito dall'avvocato Antonella Tornusciolo, coinvolto in una indagine dei carabinieri avviata dopo la denuncia di una 50enne, parte civile con l'avvocato Antonio Leone, su un episodio che si sarebbe verificato il 28 luglio 2022.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe accaduto dopo una cena a casa della donna. Lui l'avrebbe afferrata e tirata a sé, poi l'avrebbe palpeggiata pesantemente e si sarebbe strusciato sulla malcapitata, costringendola a subire atti sessuali. L'attività investigativa era stata supportata anche da un dvd, contenente una registrazione, che lei aveva consegnato ai militari. Oggi la discussione, poi la decisione del collegio giudicante (presidente Rotili, a latere Monaco e Buono).