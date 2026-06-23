Blitz antidroga della Mobile al Triggio, fermato un 35enne Benevento. Avrebbe ceduto 'roba' ad un consumatore, nella sua casa numerosi panetti di hashish

L'operazione è scattata nella tarda mattinata nella zona del Triggio, nel cuore storico di Benevento. Quando la Mobile è intervenuta, impossibile non notarne i movimenti, il fermo di due persone poi condotte negli uffici della Questura. Una sembra destinata all'arresto in carcere, per l'altra possibile una segnalazione per il consumo.

Nei guai è finito un 35enne di Cervinara, ritenuto il presunto responsabile della cessione di 'roba' ad un acquirente: hashish, forse eroina. Secondo una prima ricostruzione, le sorprese più importanti sarebbero però arrivate dalla successiva perquisizione dell'abitazione del giovane, dove sono stati rinvenuti numerosi panetti di hashish, che sono stati sequestrati. Per tutte le sostenze stupefacenti sono ovviamente partite le analisi necessarie a stabilirne il tipo e la qualità. Un lavoro andato avanti per ore, coordinato dal sostituto procuratore Maria Dolorese De Gaudio.