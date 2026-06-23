Camion carico di pannelli fotovoltaici in fiamme a Benevento Vigili del fuoco in azione per spegnere l'incendio in via Acquafredda

Ci sono volute oltre due ore di lavoro dei vigili del fuoco del comando provinciale di Benevento per spegnere e mettere in sicurezza un camion carico di pannelli fotovoltaici avvolto dalle fiamme.

È accaduto questo pomeriggio alle porte della città.

Il mezzo pesante stava percorrendo la strada a contrada Acquafredda di Benevento quando per cause ancora in corso di accertamento è divampato un incendio. Le fiamme dal mezzo si sono poi propagate anche al carico. Il camion trasportava in un vicino impianto, centinaia di pannelli fotovoltaici destinati evidentemente in un cantiere.

A far scattare l'allarme è stato il conducente quando ha notato il fuoco. Sul posto due squadre di vigili del fuoco che per oltre due ore hanno spento le fiamme e, successivamente, messo in sicurezza il camion danneggiato e quel che restava del carico.

Rest aora da capire cosa abbia innescato l'incendio.