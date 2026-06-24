Controlli negli ecopunti: individuati 30 responsabili di conferimenti illeciti

Prosegue con risultati concreti l’attività di contrasto all’abbandono indiscriminato dei rifiuti sul territorio comunale. Nel corso delle verifiche effettuate nelle ultime settimane presso gli ecopunti e nelle aree maggiormente interessate dal fenomeno, la Polizia Municipale di Benevento ha individuato 30 responsabili di conferimenti irregolari e abbandoni illeciti di rifiuti.
Il risultato è frutto di un’attività coordinata sviluppata nell’ambito della consolidata collaborazione tra la Polizia Municipale e ASIA Benevento, entrambe quotidianamente impegnate nella tutela dell’ambiente, del decoro urbano e della qualità della vita cittadina. Le segnalazioni raccolte sul territorio, unite alle verifiche effettuate dagli operatori e alle attività di accertamento svolte dal Nucleo di Polizia Ambientale, hanno consentito di risalire agli autori delle violazioni e di adottare i conseguenti provvedimenti sanzionatori.
L’azione congiunta conferma l’efficacia di un modello operativo fondato sulla sinergia tra istituzioni e soggetti impegnati nella gestione e nella tutela del territorio, indispensabile per contrastare comportamenti che arrecano danno all’ambiente, compromettono il decoro urbano e generano costi aggiuntivi a carico dell’intera collettività.
Nell’ambito delle attività di prevenzione e sensibilizzazione, un contributo di supporto al presidio del territorio è assicurato anche dalle Guardie Ambientali, che collaborano attraverso attività di osservazione, segnalazione e promozione delle buone pratiche in materia di tutela ambientale.
La Polizia Municipale rinnova l’invito ai cittadini a utilizzare correttamente i servizi di raccolta e a collaborare attivamente, segnalando situazioni di degrado e comportamenti contrari alle norme ambientali.