Il capo della Mobile, Flavio Tranquillo, promosso primo dirigente della Polizia Benevento. La decisione del Cda

Promozione a primo dirigente della Polizia di Satto per il vicequestore Flavio Tranquillo, dal marzo 2021 al vertice della Squadra mobile della Questura di Benevento.

Beneventano, cinquantuno anni, il dottore Tranquillo, che ha seguito le orme del papà, Attilio, scomparso un anno e mezzo fa, è stato vice direttore della Scuola agenti di Polizia a Caserta. Dal 2017 ha guidato il Commissariato di Cervinara, dal 2018 quello di Telese Terme. Poi il ritorno nel capoluogo, prima come dirigente della Digos, poi della Mobile, con numerose indagini ed operazioni messe a segno.

Ora la promozione decisa dal Consiglio di amministrazione della Polizia e l'ammissione al corso di formazione, al termine del quale conoscerà la sede come primo dirigente.