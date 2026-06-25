Controlli multe e denunce dei carabinieri nel Fortore Servizi di controllo del territorio dell'Arma

Sedici pattuglie che hanno controllato 93 persone, 77 veicoli e 5 esercizi pubblici allo scopo di contrastare i reati predatori (particolarmente in danno delle postazioni bancomat e postamat), lo spaccio ed il consumo di sostanze stupefacenti e di verificare il rispetto del Codice della Strada. Sono i numeri dei controlli messi in campo dai carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo nel Fortore.

In particolare i militari della Stazione di Castelfranco in Miscano hanno controllato, lungo una via centrale del paese fortorino, un uomo della provincia di Avellino, già noto alle Forze dell’Ordine, mentre era alla guida dell’auto di un suo amico, rinvenendo e sequestrando, all’esito di un’attenta perquisizione, oltre un grammo di cocaina che aveva nascosto nell’abitacolo. Per questo motivo l’uomo è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura di Benevento. L'uomo è stato anche denunciato per guida senza patente, poiché revocata, con recidiva infrabiennale, in quanto, già da anni, gli era stata revocata la patente di guida.

I Reparti dipendenti dalla Compagnia hanno elevato 5 sanzioni amministrative, relative a violazioni del Codice della Strada, per 1.092 euro totali, ritirando 1 patente di guida scaduta di validità e contestando infrazioni per circolazione senza i previsti documenti al seguito e per omessa revisione.