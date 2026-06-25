Maltempo nel Sannio. Cade un fulmine: in fiamme 15 ettari di grano FOTO - VIDEO E' accaduto questo pomeriggio a Benevento. Vasto incendio nella piana del cimitero

Stavano raggiungendo l'enorme fondo agricolo per avviare la mietitura del grano quando operatori e proprietari dell'appezzamento di frumento hanno assistito ad una scena che ha letteralmente mandato in fumo l'intero lavoro di una stagione agraria: un fulmine ha infatti centrato l'appezzamento innescando un vasto incendio che ha distrutto l'intera partita di frumento.

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di oggi nella zona tra il fiume Calore, la città di Benevento e il cimitero per un incendio divampato dopo che un fulmine ha colpito il grano che stava per essere raccolto.

Decine le telefonate al 115 e alle forze dell'ordine. La scena è stata notata persona da un appartenente alla guardia di finanza che dalla procura ha fatto scattare l'allarme seguito da tante altre telefonate al centralino del 115 anche da chi transitava lungo la superstrada del Raccordo.

Sul posto so sono precipitate più squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale e della Squadra boschiva in servizio in questo periodo.

I pompieri hanno lavorato a lungo per limitare i danni, comunque ingentissimi, provocati dall'incendio che ha distrutto ettari di coltivazione. Le fiamme sono state alimentate dal forte vento che ha poi anticipato il temporale.

Sul posto anche gli agenti della Volante della Questura di Benevento che hanno effettuato un sopralluogo.

Maltempo e allagamenti anche in altre parti della provincia: Valle Vitulanse, Telesina, Caudina e la zona di Pietrelcina e pre fortore. Tanti sono stati i danni per l'agricoltura.