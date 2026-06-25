In giro con un coltello dinanzi ai passanti: scatta l'allarme, giovane fermato Benevento. Intervento della polizia, si tratta di una persona con problemi di natura psicologica

Quando si è trovato di fronte i poliziotti, accorsi sul posto, non ha opposto alcuna resistenza. Se ne andava in giro con un coltello, che gli è stato immediatamente tolto, il giovane che in serata ha fatto scattare l'allarme a Pacevecchia. Più telefonate al 113 hanno segnalato la sua presenza ed il fatto che fosse munito di una lama: una situazione che ha determinato una comprensibile preoccupazione.

Immediato l'intervento della Volante e della Mobile, che, dopo averlo rintracciato, l'hanno fermato e condotto in Questura. Si tratta di una persona con problemi di natura psicologica che poco più di un anno fa era rimbalzata all'onore delle cronache per quanto aveva combinato. Era uscito sul balcone di un'abitazione al viale Mullusi ed aveva gettato di tutto in strada: da una sedia e uno sgabello ad un contenitore per la raccolta diffenziata dei rifiuti e ad alcune buste contenenti più roba.