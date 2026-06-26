Fuochi d'artificio non ancorati in un deposito: denunciato titolare Controlli di Polizia di Stato e vigili del fuoco in un deposito per vendita all'ingrosso

A seguito di un controllo amministrativo condotto nelle vicinanze del capoluogo sannita da personale della Divisione Pasi della Questura di Benevento, la Polizia di Stato ha denunciato il titolare di una ditta destinata alla produzione e vendita all’ingrosso di fuochi d’artificio e materiale pirotecnico per il mancato rispetto delle dovute cautele nella tenuta in deposito delle materie esplodenti.

Durante un sopralluogo effettuato lo scorso 10 giugno presso la suddetta attività commerciale, il personale della Squadra Amministrativa intervenuto unitamente al personale del locale Comando dei Vigili del Fuoco riscontrava alcune rilevanti irregolarità. In particolare, all’interno dei depositi si accertava che il materiale esplodente commercializzato era posto in cataste alte oltre 1,60 metri, non opportunamente assicurate per impedirne il ribaltamento o la caduta del singolo imballaggio.

Tanto premesso il titolare, già destinatario di analogo provvedimento, è stato denunciato per la mancata adozione delle prescritte cautele nella custodia in deposito di sostanze esplodenti.