Vigili del fuoco. Dal Sannio 5 nuovi caposquadra Al comando provinciale di Benevento terminato il corso di formazione per i nuovi specialisti

Sono cinque i vigili del fuoco sanniti che a Benevento questa mattina hanno concluso brillantemente il corso da Caposquadra e che nelle prossime ore raggiungeranno le nuove sedi di destinazione.

Si tratta di Cosimo Repola (destinazione Lodi), Umberto Parrella (destinazione Bologna), Remo Mazza (destinazione Pordenone), Angelo Antonio Francesca (destinazione Fermo) e Fernando Rauso (destinazione Chieti) che hanno superato la prova finale prima di partire per la nuova destinazione come caposquadra del Corpo Nazione dei Vigili del Fuoco. A lo dai colleghi arrivano gli auguri per i nuovi incarichi.

Il caposquadra dei vigili del fuoco è colui che coordina la squadra di soccorso durante gli interventi. Siede solitamente a lato del conducente del mezzo ed è riconoscibile sull'intervento per il casco di colore rosso che indossa. Una figura cardine all'interno delle varie squadre o in gergo 'partenze' dei vigili del fuoco.