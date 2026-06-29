Benevento, controlli in città: sanzioni a locali e una denuncia Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Prefetto

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Prefetto nell'ambito delle direttive impartite durante la Riunione di Coordinamento dei Responsabili provinciali delle Forze di Polizia. Nella serata del 26 giugno scorso, a Benevento, è stato effettuato un servizio interforze ad "Alto Impatto", coordinato dalla Questura, con la partecipazione della Polizia di Stato, supportata dal Reparto Prevenzione Crimine Campania, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Sezione di Benevento della Polizia Stradale.

I controlli hanno interessato le principali aree della città, tra cui Corso Garibaldi e le zone limitrofe, il Rione Libertà, la stazione ferroviaria, piazza Bissolati, via Vetrone (nell'area del McDonald's), via Vanvitelli, via Marmorale e piazzale Catullo.

Nel corso dell'operazione sono state identificate 202 persone e controllati 95 veicoli. Le verifiche hanno riguardato anche sei esercizi pubblici.

L'attività ha portato al ritiro di una patente di guida e ala denuncia di una persona all'Autorità giudiziaria. È stato inoltre contestato un verbale per violazione dell'articolo 187, comma 8, del Codice della strada, nei confronti di un automobilista che ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare l'eventuale guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Sul fronte dei controlli amministrativi, sono state contestate a due esercizi pubblici la mancata esposizione degli orari di apertura, mentre un terzo è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico. Infine, sono stati elevati tre verbali nei confronti dei titolari di altrettanti locali per violazioni relative alla trasmissione telematica degli scontrini.