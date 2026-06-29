Festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie: ecco il dispositivo traffico Da lunedì 29 giugno a lunedì 6 luglio

In occasione dei festeggiamenti in onore di Maria SS. delle Grazie, in aggiunta alle limitazioni previste su Via Grimoaldo Re e Via Romoaldo II da lunedì 29 giugno a lunedì 6 luglio in concomitanza con l'allestimento e l'operatività del Luna Park, sono state previste ulteriori misure riguardanti la disciplina del traffico e della sosta nelle seguenti strade del tradizionale perimetro dell'Area Festa che, a partire dalle ore 7:00 di martedì 30 giugno ed ininterrottamente fino ad avvenuto disallestimento nella giornata di sabato 4 luglio, saranno interdette dall'attuazione del divieto di sosta e fermata, con rimozione coatta: via Posillipo, viale San Lorenzo (eccetto che per la sosta dei veicoli al servizio delle persone munite del contrassegno disabili nell'area ad essi riservata), corso Dante, via Torre della Catena (su tutto il tratto da incrocio con via Posillipo - viale San Lorenzo - corso Dante fino ad incrocio con via Appio Claudio - via Port'Arsa), corso Garibaldi (da incrocio con piazza Cardinal Pacca ad incrocio con via Carlo Torre), corso Vittorio Emanuele, via Nuova Calore, via Appio Claudio, via Appia Antica, piazza Bissolati.

La chiusura al traffico veicolare sarà attuata invece nei giorni di martedì 30 giugno, mercoledì 1° luglio, giovedì 2 luglio e venerdì 3 luglio, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 e dalle ore 17:00 alle ore 01:00 e riguarderà viale San Lorenzo, compresa tutta l'area a ridosso della Basilica, via Posillipo, corso Dante e strada parallela (dal civico 1 al civico 25), via Agilulfo, via Pedicini, corso Garibaldi (nel tratto da incrocio con corso Dante ad incrocio con corso Vittorio Emanuele), via Nuova Calore e via Torre della Catena (nel tratto da incrocio con corso Dante ad incrocio con via Port'Arsa - via Appio Claudio).

I residenti delle zone interessate e i titolari delle attività commerciali ivi ubicate, ai fini della pianificazione delle attività di carico e scarico e dell'accesso dei fornitori, sono pertanto invitati a programmare gli accessi nella fascia oraria 13:30-17:00 oppure dopo le ore 1:00 in quanto nelle fasce orarie coincidenti con la chiusura il transito potrà essere eventualmente ammesso solamente in presenza di indifferibili esigenze e in mancanza di viabilità alternativa.

Nei giorni di giovedì 2 luglio, in mattinata tra le 10:45 e le 12:45, e venerdì 3 luglio, nel pomeriggio a partire dalle ore 17:00, anche via vittime di Nassirya, nel tratto compreso tra l'incrocio con via Tiengo e l'incrocio con via del Pomerio, sarà interdetta al traffico e alla sosta in occasione dei tradizionali fuochi d'artificio.

Inoltre, nella serata di venerdì 3 luglio, con attuazione graduale e progressiva a partire dalle ore 23:00, nell'imminenza dello spettacolo pirotecnico conclusivo, anche il ponte Vanvitelli a partire dalla fontana di piazza Bissolati nel solo senso di marcia a salire verso corso Vittorio Emanuele, via Vittime di Nassirya, nell'ulteriore tratto tra l'incrocio con via dei Longobardi e l'incrocio con via Tiengo, via del Pomerio, a partire dall'incrocio con via San Pasquale e con viale dei Rettori, via Ennio Goduti, via Mattei, a partire dall'incrocio con via Capilongo, via Pasquali e via San Pasquale, in entrata da via dei Longobardi, potrebbero essere interessate da temporanei divieti di accesso.

In virtù delle chiusure, a prescindere dagli orari di attuazione, già dalla mattinata di martedì 30 giugno e fino alle prime ore di sabato 4 luglio, il transito degli autobus del servizio di trasporto pubblico locale e delle linee extraurbane in arrivo dal ponte Vanvitelli, altezza semaforo via del Pomerio - via Posillipo, dovrà avvenire su corso Vittorio Emanuele in direzione di piazza Orsini e di via Rummo - via Porta Rufina.

La misura, necessaria per non pregiudicare i collegamenti tra il rione Ferrovia con la zona alta e con il rione Libertà, sarà resa possibile grazie all'installazione di un impianto semaforico mobile che sarà posizionato in prossimità del cantiere Malies e che consentirà l'attuazione del senso unico alternato con momentanea interruzione del traffico veicolare proveniente da via dei Mulini e via Barricelli e diretto a piazza Orsini, in corrispondenza dell'incrocio con via Porta Rufina, mentre per i veicoli in arrivo da via Rummo e diretti a via Porta Rufina resta immutata la direzione obbligatoria a destra su via Bosco Lucarelli.

Si ricorda infine che il divieto di sosta e fermata varrà anche nei confronti dei titolari di permesso parcheggio residenti, ad eccezione dei residenti di viale San Lorenzo e piazza San Lorenzo titolari del permesso SL ed autorizzati alla sosta negli spazi ad essi riservati sul controviale.

Per i residenti di corso Dante, via Nuova Calore, piazza San Donato e delle altre strade adiacenti si rammenta invece la possibilità ordinaria negli stalli ad essi riservati all'interno di piazza Cardinal Pacca, resa possibile dalla recente ordinanza di estensione della validità dei permessi CD, NC e SD anche per la sosta in piazza Cardinal Pacca, con accorato invito ad accedere prioritariamente nell'orario di apertura al traffico veicolare (13:30 - 17:00) e negli orari di chiusura solo per indifferibili esigenze, in ogni caso o attraverso via Nuova Calore previa autorizzazione da parte degli organi preposti alla vigilanza del punto di chiusura o imboccando via San Gaetano da corso Vittorio Emanuele.