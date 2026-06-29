Schimmenti a Benevento per le visite mediche Mattinata intensa nella quale si sottoporrà a test clinici e a prove fisiche

Sono iniziate di buon mattino le visite mediche di Emanuele Schimmenti, uno dei primi nuovi arrivi in casa giallorossa. Alle 8,30 esami del sangue presso il laboratorio Zeppa, 8,45 allo studio Agovino per la “B.I.A.”, ovvero l'esame di bioimpedenziometria. 9,15 spostamento in direzione DG Garden, dove si trova il dottor De Cicco per la visita di idoneità sportiva con relativo “Ecocardiogramma”. Alle 10 radiografia torace e bacino, 10,30 al Centro Relax il test isocinetico.

Una mattinata intensa per rompere il ghiaccio con il nuovo ambiente giallorosso. Schimmenti, come tutti ricorderanno, è un esterno di fascia destra, che dovrebbe inizialmente essere l'”alter ego” di Davide Lamesta. Rapido nei movimenti, bravo nel dribbling, abile nelle conclusioni a rete. Tre gol in campionato più uno in coppa nella stagione appena conclusa, ben 8 centri lo scorso anno, sempre con la maglia del Potenza. Ricordiamo che il Benevento lo ha prelevato a parametro zero dalla società lucana, dove era arrivato alla naturale scadenza del contratto.