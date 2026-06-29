Si è insediato il nuovo arcivescovo Autuoro: il benvenuto delle Acli Parente: sento che ogni nuovo Pastore porta con sé un soffio di spirito

“Ben arrivato a Benevento, con la grazia di Dio, a Monsignor Michele Autuoro. Anche con uno sguardo laico, ma profondamente interiore, sento che ogni nuovo Pastore porta con sé un soffio di spirito: un invito a rialzare lo sguardo, a rimettere ordine nei nostri passi, a credere che una comunità possa sempre rinascere, così come la nostra Arcidiocesi di Benevento”. Lo afferma il consigliere nazionale Acli, Filiberto Parente, a margine della solenne cerimonia d’insediamento del nuovo arcivescovo metropolita di Benevento.

“Mi torna alla mente un’altra scena di fede, lontana ma al tempo stesso vicina: sulla Riviera dei Cedri, ogni estate, i rabbini cercano l’etrog perfetto, un frutto puro, senza innesti, liscio, leggero, dalla forma di cuore. È un rito antico, che da oltre duemila anni continua tra le piante di Santa Maria del Cedro, dove il Mediterraneo custodisce una bellezza silenziosa. Due luoghi, due tradizioni, un’unica trama spirituale: la ricerca del cuore autentico, nel frutto, nel Pastore, nella comunità. Al nuovo Arcivescovo di Benevento, monsignor Michele Autuoro, rivolgo a nome mio personale e delle Acli il più caloroso benvenuto, augurando un ministero fecondo e ricco di frutti al servizio della nostra Chiesa e dell’intera comunità sannita”.