Vigili del Fuoco. Dopo 36 anni di servizio, in pensione il caporeparto Pastore In servizio presso il comando provinciale di Benevento. La meritata pensione dal 1° luglio

Ultimo turno di lavoro per il caporeparto dei vigili del fuoco Ottavio Pastore che il prossimo 1 luglio sarà ufficialmente collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Dopo 36 anni di lavoro nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al fianco dei cittadini, il caporeparto Pastore potrà finalmente godere i benefici della meritata pensione.

Entrato nel corpo nell'agosto del 1990 e dopo il corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi di Roma, Ottavio Pastore è stato assegnato al comando di Varese. Successivamente, nella sua lunga carriera, contrassegnata da tantissime operazioni di soccorso sul territorio nazionale, purtroppo per le tante calamità naturali e non, il caporeparto Pastore ha svolto servizio presso i comandi di Bologna, Potenza, Isernia, Avellino e Benevento nel 1996.

Nel 2009 il corso di specializzazione da caposquadra e dopo 10 anni (2019) la promozione a caporeparto.

Serietà, dedizione, senso del dovere e spirito di squadra. Questi gli elementi che hanno nei decenni contraddistinto il cr Pastore. Ed oggi i suoi colleghi, con il comandante provinciale, Salvatore Capolongo, vogliono rendere omaggio alla lunga attività professionale di Ottavio con un augurio speciale che sia l'inizio di una nuova avventura.