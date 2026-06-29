Vigili del Fuoco. Dopo 36 anni di servizio, in pensione il caporeparto Pastore

In servizio presso il comando provinciale di Benevento. La meritata pensione dal 1° luglio

vigili del fuoco dopo 36 anni di servizio in pensione il caporeparto pastore
Benevento.  

Ultimo turno di lavoro per il caporeparto dei vigili del fuoco Ottavio Pastore che il prossimo 1 luglio sarà ufficialmente collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Dopo 36 anni di lavoro nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al fianco dei cittadini, il caporeparto Pastore potrà finalmente godere i benefici della meritata pensione.

Entrato nel corpo nell'agosto del 1990 e dopo il corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi di Roma, Ottavio Pastore è stato assegnato al comando di Varese. Successivamente, nella sua lunga carriera, contrassegnata da tantissime operazioni di soccorso sul territorio nazionale, purtroppo per le tante calamità naturali e non, il caporeparto Pastore ha svolto servizio presso i comandi di Bologna, Potenza, Isernia, Avellino e Benevento nel 1996.

Nel 2009 il corso di specializzazione da caposquadra e dopo 10 anni (2019) la promozione a caporeparto.

Serietà, dedizione, senso del dovere e spirito di squadra. Questi gli elementi che hanno nei decenni contraddistinto il cr Pastore. Ed oggi i suoi colleghi, con il comandante provinciale, Salvatore Capolongo, vogliono rendere omaggio alla lunga attività professionale di Ottavio con un augurio speciale che sia l'inizio di una nuova avventura.

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