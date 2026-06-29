"50 anni di storia dei Vigili del Fuoco", a Pietrelcina la cerimonia L'evento il 1° luglio organizzato dall'Associazione nazionale dei vigili del fuoco di Benevento

Cinquant'anni fa il decreto che ha rappresentato un cambiamento radicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ed oggi in concomitanza con i 50 anni, l'Associazione nazionale dei vigili del fuoco di Benevento ha organizzato un evento per le celebrazioni che si svolgerà a Pietrelcina mercoledì prossimo, 1° luglio e vedrà la partecipazione di numerosi comandi della Campania con le Associazioni dei vigili del fuoco che si ritroveranno a Pietrelcina, terra natale di San Pio per una giornata speciale per celebrare e festeggiare l'importante data.

In azione “i ragazzi del ‘76” che hanno organizzato a piana Romana gli eventi che si apriranno alle 9.30 con il raduno di tutti i convenuti presso il piazzale antistante la chiesa di San Pio presso Piana Romana in Pietrelcina; alle 10 la celebrazione della santa messa con preghiera per tutti i vigili del fuoco ammalati e per quanti non sono più in vita; alle 12 il convegno: “50 anni di storia dei Vigili del Fuoco” e a seguire il pranzo per un momento di condivisione e racconto.