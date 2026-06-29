"50 anni di storia dei Vigili del Fuoco", a Pietrelcina la cerimonia

Cinquant'anni fa il decreto che ha rappresentato un cambiamento radicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ed oggi in concomitanza con i 50 anni, l'Associazione nazionale dei vigili del fuoco di Benevento ha organizzato un evento per le celebrazioni che si svolgerà a Pietrelcina mercoledì prossimo, 1° luglio e vedrà la partecipazione di numerosi comandi della Campania con le Associazioni dei vigili del fuoco che si ritroveranno a Pietrelcina, terra natale di San Pio per una giornata speciale per celebrare e festeggiare l'importante data.
In azione “i ragazzi del ‘76” che hanno organizzato a piana Romana gli eventi che si apriranno alle 9.30 con il raduno di tutti i convenuti presso il piazzale antistante la chiesa di San Pio presso Piana Romana in Pietrelcina; alle 10 la celebrazione della santa messa con preghiera per tutti i vigili del fuoco ammalati e per quanti non sono più in vita; alle 12 il convegno: “50 anni di storia dei Vigili del Fuoco” e a seguire il pranzo per un momento di condivisione e racconto.