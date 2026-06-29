Mastella: rammarico per misura a Feola, Comune è parte offesa Le sue funzioni sono per ora affidate al vice segretario Ambrosio

"Ho appreso, stamane, con rammarico, della misura interdittiva applicata al segretario generale Riccardo Feola. Auspico che possa chiarire l'estraneità ai fatti che gli vengono addebitati. Le funzioni di Feola, in virtù del provvedimento di sospensione, sono affidate per ora al vicesegretario generale Raffaele Ambrosio", lo scrive in una nota il sindaco di Benevento Clemente Mastella. "Voglio evidenziare che la vicenda in questione non ha alcuna connessione con altre inchieste giudiziarie in corso (gli inizi dell'indagine risalgono al 2024) e che il Comune, come emerge dagli atti d'indagine, è parte offesa. Ribadisco tanto la fiducia nella magistratura, quanto la necessità di attendere gli sviluppi in ossequio al principio del garantismo", conclude Mastella.