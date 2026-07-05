Cocaina e hashish anche nel bidone dell'immondizia, arrestata una 45enne Benevento. La donna, di San Nicola Manfredi, fermata dai carabinieri

L'aveva nascosta anche nel bidone dell'immondizia,sperando che non la trovassero. Non è andata così, e lei è finita per la terza volta nei guai.

L'hanno arrestata i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Benevento che, supportati dalle Stazioni di San Giorgio del Sannio e Paduli, hanno contestato una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti a Giovanna Z., 45 anni, di San Nicola Manfredi.

Secondo una prima ricostruzione, il blitz dei militari guidati dal capitano Friscuolo è scattato nella serata di ieri, quando hanno fatto visita all'abitazione della donna. La perquisizione ha consentito di rinvenire poco meno di 140 grammi di cocaina e 150 di hashish disseminati tra camera da letto, cucina e anche un contenitore dei rifiuti.

La droga è stata sequestrata al pari di una somma di denaro ed un bilancino, la 45enne condotta in caserma e, dichiarata in arresto, sottoposta ai domiciliari su disposizione del sostituto procuratore Maria Dolores De Gaudio. Difesa dall'avvocato Gerardo Giorgione, l'indagata è al terzo arresto, sempre in materia di stupefacenti, in meno di tre mesi: dopo l'ultimo era tornata in libertà con l'obbligo di firma.



