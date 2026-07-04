Lunedì inizia il "ritiro" in città: ecco il programma La squadra rimarrà a Benevento fino al 22. Il giorno dopo partirà alla volta di Cascia

E' tutto pronto in casa giallorossa per poter iniziare la nuova stagione calcistica. L'organizzazione sarà capillare, come sempre. Appuntamento lunedì mattina, 6 luglio, alle 8,30 negli spogliatoi del Ciro Vigorito, alle 9 bisognerà essere pronti sul campo di gioco dell'Imbriani. Per i primi due giorni sono previsti ancora dei test fisici da fare al Centro relax: lunedì pomeriggio e martedì mattina. Poi si andrà avanti con due allenamenti al giorno. Le sedute pomeridiane inizieranno alle 18 (appuntamento negli spogliatoi alle 17,30).

Inizio senza sconti. Il primo riposo, pomeridiano, è previsto per domenica 12, al pomeriggio, che sarà collegato a quello di lunedì mattina per consentire alla squadra di rifiatare un po' e riprendere nel pomeriggio sempre all'Imbriani.

Tutto funzionerà come un vero e proprio ritiro: colazione al mattino dalla 7 alle 8,15 per i giocatori, dalla 7 alle 8,45 per lo staff. La colazione sarà servita al Catering Messina in via Avellino (sopra al campo Avellola). Stessa location per il pranzo. Orario: dalle 12 alle 14.

Ovviamente rimangono programmate anche le due amichevoli: mercoledì 15 luglio contro l'Equipe Campania, domenica 19 contro il Calvi. Si gioca ovviamente di pomeriggio all'Imbriani, ma gli orari restano da definire e comunicare.

Saranno meno di tre settimane di lavoro, decisamente impegnative. L'ultimo allenamento all'Imbriani è previsto per il pomeriggio di mercoledì 22 luglio. Il giorno dopo, giovedì 23, appena dopo pranzo la squadra partirà alla volta di Cascia.