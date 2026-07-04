Lunedì inizia il "ritiro" in città: ecco il programma

E' tutto pronto in casa giallorossa per poter iniziare la nuova stagione calcistica. L'organizzazione sarà capillare, come sempre. Appuntamento lunedì mattina, 6 luglio, alle 8,30 negli spogliatoi del Ciro Vigorito, alle 9 bisognerà essere pronti sul campo di gioco dell'Imbriani. Per i primi due giorni sono previsti ancora dei test fisici da fare al Centro relax: lunedì pomeriggio e martedì mattina. Poi si andrà avanti con due allenamenti al giorno. Le sedute pomeridiane inizieranno alle 18 (appuntamento negli spogliatoi alle 17,30).
Inizio senza sconti. Il primo riposo, pomeridiano, è previsto per domenica 12, al pomeriggio, che sarà collegato a quello di lunedì mattina per consentire alla squadra di rifiatare un po' e riprendere nel pomeriggio sempre all'Imbriani.
Tutto funzionerà come un vero e proprio ritiro: colazione al mattino dalla 7 alle 8,15 per i giocatori, dalla 7 alle 8,45 per lo staff. La colazione sarà servita al Catering Messina in via Avellino (sopra al campo Avellola). Stessa location per il pranzo. Orario: dalle 12 alle 14.
Ovviamente rimangono programmate anche le due amichevoli: mercoledì 15 luglio contro l'Equipe Campania, domenica 19 contro il Calvi. Si gioca ovviamente di pomeriggio all'Imbriani, ma gli orari restano da definire e comunicare.
Saranno meno di tre settimane di lavoro, decisamente impegnative. L'ultimo allenamento all'Imbriani è previsto per il pomeriggio di mercoledì 22 luglio. Il giorno dopo, giovedì 23, appena dopo pranzo la squadra partirà alla volta di Cascia.