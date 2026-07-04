Ndc: l'amministrazione Mastella cambia in meglio la città In risposta alle critiche dell'opposizione

"L'Amministrazione Mastella cambia in meglio la città. Sarà inaugurata tra poche ore, alle 20,30, una piazza Risorgimento rinnovata, con pavimentazione in pietra vulcanica fioriere, camminamenti artistici, una illuminotecnica di altissimo livello, un recupero intelligente dell'architettura razionalista. Appaiono incredibili le polemiche e le disquisizioni architettoniche: prima questa piazza era un parcheggio. C'erano cemento e pneumatici sull'asfalto. E' una straordinaria riqualificazione urbana, come con il polmone verde di Parco De Mita, oggi affollato di giovani e famiglie o piazza Cardinale Pacca: non luoghi restituiti alla città e alle Persone", lo scrivono in una nota congiunta segretario e presidente del circolo cittadino di NdC Cosimo Lepore e Marika Mignone.

"Prendiamo atto inoltre che dall'opposizione cittadina arrivano scelte incredibili e completamente difformi rispetto ai partiti nazionali. Sembra facciano parte di una Repubblica a parte, autonoma, dove regole, temi e alleanze politiche valevoli ovunque vengono meno. Si è visto sul tema della gestione idrica, dove solo a Benevento c'è stata questa feroce opposizione rispetto al tema della partnership con il privato per la gestione idrica, a differenza che nelle altre province campane dove invece le forze progressiste hanno agito con maggiore maturità e buon senso politico. Ne prendiamo atto senza acredine, ma accusare noi d'incoerenza diventa il colmo e lo rispediamo al mittente".