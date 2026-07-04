Sanità, Errico (FI): "Carenza di infermieri al San Pio" "Servono assunzioni e una programmazione seria”

“L’allarme lanciato dalle organizzazioni sindacali sulla grave carenza di infermieri all’azienda ospedaliera San Pio non può essere ignorato. La mancanza di personale mette a rischio la qualità dell’assistenza, aumenta il carico di lavoro degli operatori e compromette il diritto dei cittadini a ricevere cure tempestive ed efficaci”. Lo dichiara il consigliere regionale della Campania di Forza Italia e componente della Commissione Sanità, Fernando Errico, intervenendo sulla denuncia di Fp Cgil, Uil Fpl e Usb. “Le criticità segnalate delineano un quadro allarmante. Non si possono inaugurare nuovi reparti senza garantire il personale necessario per renderli realmente operativi. La programmazione deve precedere gli annunci”. Per Errico preoccupa anche il ritardo nelle procedure di reclutamento. “L’avviso pubblico per appena 14 infermieri è largamente insufficiente rispetto al fabbisogno dell’azienda, mentre continua a slittare il concorso per 49 unità. A questo si aggiungono i concorsi andati deserti per alcune figure mediche: il segnale evidente di una difficoltà strutturale che richiede interventi concreti e immediati”. Il consigliere regionale richiama poi l’attenzione sugli effetti della carenza di organico. “Lo spostamento continuo di infermieri e operatori da un reparto all’altro avvenuto in alcune situazioni per coprire decisioni avventate di chiusura di reparti e dopo sollecitazioni mediatiche, non può rappresentare la risposta alle emergenze. È una soluzione tampone che indebolisce i servizi, aumenta la pressione sul personale e rischia di ripercuotersi sulla qualità dell’assistenza e sulla sicurezza delle prestazioni”. Infine, Errico evidenzia la necessità di tutelare anche i lavoratori. “Con l’avvio del periodo estivo, la carenza di personale rischia di compromettere persino il diritto alle ferie. Non si può continuare a chiedere sacrifici straordinari a professionisti che ogni giorno garantiscono il funzionamento della sanità pubblica. Servono assunzioni, una programmazione seria e risposte rapide: il San Pio e i cittadini sanniti non possono più aspettare”.

