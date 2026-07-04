Serie B e il "ballo dei debuttanti": quante panchine "verdi" Foro Flores tra i tecnici più giovani della categoria. I più attempati? Baroni e Giampaolo

Il nuovo che avanza. La B cambia pelle. Soprattutto cambia allenatori e sceglie la linea giovane. Saranno “panchine verdi” in serie B, un po' dovunque. In attesa che anche l'Empoli definisca la sua scelta (lì sembra vicino il ritorno del 50enne Guido Pagliuca), c'è un dato che risalta più di tutti: i tanti debuttanti nel campionato cadetto. Saranno ben 7, da Antonio Floro Flores, 43 anni compiuti a giugno, al pari età Pietro De Giorgio, ad Alino Diamanti, più giovane del giallorosso di circa un mese, al “baby” Daniele Galloppa, 41 anni lo scorso maggio, fino a quelli più attempati, da Corradi, 50 anni, Cioffi, 51, fino a Tomei, che si affaccia per la prima volta in B a 54 anni suonati.

Il mister “baby” e i due veterani

Tra il 41enne Daniele Galloppa, fresco dello scudetto con la Fiorentina Primavera e i tecnici di Cremonese, Marco Giampaolo (59 anni), e quello dell'Hellas Verona, l'ex giallorosso Marco Baroni (63 anni) c'è una generazione di mezzo, una ventina di anni di esperienza accumulata anche nella massima serie. Ma Galloppa, udite udite, non è il più giovane del gruppo, perchè il più imberbe di tutti rimane Andrea Chiappella, il tecnico della Virtus Entella. L'allenatore di Paullo potrebbe ancora calcare i terreni di gioco con i suoi 39 anni da compiere il 13 novembre. Chiappella però non è un debuttante in serie B, avendo guidato già la squadra ligure lo scorso anno, dopo due stagioni super alla Giana Erminio.

Nella lista due campioni del mondo

Nella lunga lista degli allenatori della prossima serie B ci sono anche due ex campioni del mondo del 2006, Pippo Inzaghi, (53 anni), e Alessandro Nesta (50). Due autentici campioni del calcio italiano che si sono vestiti a lungo d'azzurro nella loro carriera: 57 partite e 25 gol in Nazionale per “Superpippo”, 78 gettoni azzurri per Nesta.

Sono invece tre gli allenatori che questa serie B l'hanno già vinta. Due, guarda caso, entrambi alla guida del Benevento, vale a dire Marco Baroni (2016/17) e Pippo Inzaghi (2019-20). L'ultimo è Paolo Bianco, fresco della promozione ai play off col Monza, che ha deciso però di ripartire dal retrocesso Pisa.