Tradizioni, cultura e sapori per valorizzare le eccellenze del Sannio Sulle orme della Via del Grano il tema di questa edizione de Il Sannio tra sapori e folklore

Valorizzare le eccellenze del Sannio attraverso un percorso che unisce tradizioni, cultura, sapori e identità locali. È questo l'obiettivo di "Il Sannio tra sapori e folklore – Sulle orme della Via del Grano", il progetto promosso da UNPLI Benevento insieme alle Pro Loco del territorio, in programma il 10 e l'11 luglio a Foglianise.

L'iniziativa punta a mettere in rete le ricchezze del Sannio, raccontandone il patrimonio materiale e immateriale attraverso un itinerario ispirato alla storica Via del Grano, simbolo del legame tra comunità, storia e sviluppo locale. Un percorso che offrirà ai visitatori un'ampia vetrina delle eccellenze enogastronomiche, delle produzioni artigianali e delle tradizioni popolari, con la partecipazione di gruppi folkloristici e delle numerose Pro Loco sannite.

L'obiettivo è duplice: da un lato promuovere il territorio come destinazione turistica, dall'altro rafforzare la collaborazione tra istituzioni, associazioni e comunità locali, affinché la valorizzazione delle identità del Sannio diventi anche un'opportunità di crescita economica e culturale.

A sottolineare il ruolo centrale delle Pro Loco è stato il presidente di UNPLI Benevento, Renzo Mazzeo, che ha ricordato come queste realtà rappresentino i principali custodi del patrimonio locale. «Le Pro Loco sono coloro che custodiscono e valorizzano il territorio», ha affermato, spiegando come il Comitato provinciale stia lavorando per mettere in rete tutte le associazioni, favorendo la promozione delle produzioni tipiche e delle peculiarità dei diversi comuni sanniti.

Il presidente ha poi evidenziato il valore simbolico della scelta di Foglianise come sede della manifestazione, ricordando il prestigio della celebre Festa del Grano.

"Foglianise rappresenta una realtà importantissima. La Festa del Grano, che si svolge ad agosto, ha dato lustro per tanti anni a questa comunità e continua a rappresentare un patrimonio prezioso. È una manifestazione conosciuta in tutta Italia e i suoi carri sono esposti anche al Ministero della Cultura a Roma. Per questo vogliamo valorizzare ancora di più questi luoghi e far conoscere il Sannio come uno dei territori più belli della Campania".

Mazzeo ha posto l'accento anche sulle ricadute turistiche dell'iniziativa, spiegando come gli eventi diffusi sul territorio stiano già producendo risultati concreti.

"Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto diverse richieste da parte di turisti interessati a pernottare durante le manifestazioni. Grazie alla collaborazione tra le Pro Loco riusciamo a promuovere l'intero Sannio, offrendo ai visitatori la possibilità di scoprire il territorio durante tutto il periodo degli eventi."

Grande soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco di Foglianise, Giovanni Mastrocinque, che ha accolto con entusiasmo la scelta del paese quale fulcro dell'iniziativa.

"Per noi è un grandissimo onore ospitare questa manifestazione. Faremo il possibile affinché tutto si svolga nel migliore dei modi. È un'importante occasione di promozione che darà ancora maggiore visibilità alla nostra Festa del Grano, già conosciuta ben oltre i confini regionali."

Il primo cittadino ha sottolineato come il tema scelto per l'evento rappresenti un naturale richiamo alla storia e all'identità del paese.

"Non potevano scegliere un tema migliore del percorso del grano. Foglianise è conosciuta ovunque per la manifestazione del 16 agosto e invito tutti a partecipare a un appuntamento unico nel suo genere."

Infine, Mastrocinque ha anticipato alcune novità dell'edizione 2026 della Festa del Grano. I tradizionali carri artistici, realizzati interamente con spighe di grano, saranno dedicati all'Europa.

"Quest'anno i carri rappresenteranno le più belle cattedrali e i monumenti europei. Non riusciremo a rappresentare tutte le nazioni in un'unica edizione, per cui il progetto proseguirà anche il prossimo anno."

Con "Il Sannio tra sapori e folklore", il territorio sannita si prepara dunque a vivere un appuntamento che intreccia cultura, tradizioni popolari, enogastronomia e promozione turistica, confermando il ruolo delle Pro Loco come protagoniste nella valorizzazione delle identità locali e nella costruzione di una rete capace di raccontare il Sannio attraverso le sue eccellenze.