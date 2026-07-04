Benevento. Ecco la nuova piazza Risorgimento: stasera inaugurazione - VIDEO FOTO Luci particolari, piante, panchine, nebulizzatori per la calura per un nuovo spazio di aggregazione

Qualche cittadino, questa mattina, si è già seduto sulle nuove panchine che arredano piazza Risorgimento che questa sera alle 20.30 verrà inaugurata dal sindaco Clemente Mastella: “Invito tutti i cittadini a venire e ad apprezzare il lavoro fatto per riqualificare la zona centrale di Benevento” ha esortato il primo cittadino solo qualche ora fa.

Con lui ci sarà l'assessore ai Lavori pubblici Mario Pasquariello e gli altri consiglieri e assessori.

La piazza disegnata negli anni Trenta dall’architetto Luigi Piccinato, autore del Prg della Città, nel tempo ha ospitato generazioni di giovani della città e della provincia. Punto di ritrovo che, poi, con la valorizzazione del centro storico animato dai tanti locali, aveva purtroppo smesso la sua funzione di aggregazione ed era rimasta soltanto un parcheggio – ora trasferito di fronte, nell'area mercatale -.

Oggi la nuova piazza valorizzata si presenta con aree verdi, luci particolari, una sorta di colonnato e portico con piante e fiori. Per la calura estiva in azione dei particolari nebulizzatori che saranno sicuramente apprezzati nelle ore più calde.

Il progetto esecutivo redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale ha il merito di valorizzare le architetture razionaliste presenti nella piazza: il liceo classico Giannone, opera di Luigi Piccinato, e la scuola Mazzini, opera di Frediano Frediani. La piazza, pavimentata in pietra vulcanica, e il porticato, rivestito in travertino, assolvono alla funzione di incorniciare con coerenza l’architettura razionalista già presente, introducendo la carpenteria metallica delle coperture in evidenza per evitare il falso storico.

Completano il disegno le lunghe fioriere disposte simmetricamente rispetto all’ingresso del liceo che assolvono anche la funzione di sedute per gli studenti, e le aiuole posizionate lungo i camminamenti coperti. In ultimo il piccolo edificio destinato ad infopoint turistico culturale a servizio anche degli eventi che si svolgeranno nella piazza.

Particolare attenzione è stata destinata alla illuminazione del porticato e del prospetto del liceo classico.