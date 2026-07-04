Sorpreso mentre se ne va in giro in bici con la cocaina nel marsupio Benevento. Sottoposto a obbligo di dimora in città, 35enne fermato dai carabinieri a S. Nicola M.

Se ne andava in giro in bicicletta a San Nicola Manfredi, dove non si sarebbe potuto trovare perchè sottoposto all'obbligo di dimora a Benevento. Il protagonista dell'episodio è un 35enne della città, già noto alle forze dell'ordine, sorpreso dai carabinieri della Stazione di San Giorgio del Sannio in sella ad una due ruote con la quale si muoveva nel territorio sannicolese.

Bloccato, il giovane, la cui posizione è immediatamente emersa dagli accertamenti, è stato perquisito. Aveva un marsupio nel quale sono stati rinvenuti tre grammi di cocaina che sono stati ovviamente sequestrati. Condotto in caserma, il 35enne, che di recente è stato condannato per aver appiccato un incendio in un appartamento, è stato denunciato.

E' difeso dall'avvocato Michele Ciruolo, probabile che la violazione contestata comporti un aggravamento della misura a suo carico.