Scontro tra un'auto ed una moto, paura a Ponte Valentino e traffico in tilt Benevento. E' accaduto pochi minuti fa, inn ospedale il centauro

Momenti di paura e traffico in tilt lungo la statale 90 bis, pochi minuti fa, per un incidente accaduto a Ponte Valentino, in territorio di Benevento, poco dopo un impianto di carburante e all'altezza di una strada che conduce ad Apice. E' questo, secondo una prima ricostruzione, il teatro di un impatto nel quale sono rimaste coinvolte una Peugeot 208 ed una moto che viaggiavano in direzioni opposte.

Scattato l'allarme, sul posto sono immediatamente accorsi un'ambulanza del 118, che ha soccorso il centauro, prestandolgi le cure iniziali, e l'ha trasportato al San Pio per i necessari accertamenti, e gli agenti della polizia municipale di Benevento.

La circolazione si è inevitabilmente bloccata, lunga la fila dei veicoli costretti a rallentare la loro marcia per consentire l'esecuzione dei rilievi e la rimozione dei mezzi dalla carreggiata.