Abbonamenti, toccata quota 765 L'andamento rimane lento, ma è auspicabile un'accelerata nei prossimi giorni

Altri 114 abbonamenti sottoscritti in questo venerdì prefestivo (alle 18,16 di oggi). E siamo alla quota complessiva di 765 (170 il primo giorno, 222 al secondo, 122 al terzo, 137 ieri). Si capisce che è la quota più bassa in questi primi cinque giorni di campagna abbonamenti, quella riservata ai vecchi abbonati. L'andamento è abbastanza lento (media di 153 al giorno) se riferito all'obiettivo che si vuole raggiungere del 5.234 vecchi abbonati (nei giorni che rimangono a questa velicità si può arrivare giusto alla metà della cifra), ma è lecito attendersi un'accelerata tra qualche giorno.

D'altro canto c'è anche da dire che non è detto che la cifra debba per forza essere raggiunta: al di là dei tanti bambini fidelizzati a uno e due euro, ce ne sono ganti di adulti che non hanno fretta di rifare l'abbonamento perchè non vogliono lo stesso posto dello scorsi anno. Non rimane che attendere e vedere come va a finire.