Benevento, Beruatto: "Convinto dal progetto. Floro Flores? Ho un aneddoto..." Le parole del nuovo difensore: "Arrivo in una piazza calorosa e con un passato importante"

Pietro Beruatto è un nuovo calciatore del Benevento. Il difensore giallorosso arriva dal Pisa e ha firmato un contratto triennale con il club di via Santa Colomba. Un momento atteso, con Beruatto che è pronto a dare il via a un nuovo capitolo della propria carriera: "Sono molto contento di essere qui e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura. È un’esperienza molto positiva per me: arrivo in una società importante, con una grande storia alle spalle e, soprattutto, con un gruppo sano. Per questo sono davvero felice. La trattativa è stata molto rapida. Appena il mio procuratore mi ha detto che il Benevento era interessato, ho risposto subito di sì. Mi hanno convinto il progetto, la storia del club e anche i ricordi che ho di questo ambiente. In passato ho giocato qui da avversario e ricordo benissimo uno stadio caloroso, capace di trasmettere grande entusiasmo. Non ci ho pensato due volte".

"Arrivo in punta di piedi. Floro Flores? Lo ricordo ad Arezzo..."

Beruatto si inserisce in un gruppo affiatato: "So bene che vincere il campionato di Serie C non è mai semplice. Mi aspetto di trovare uno spogliatoio molto unito e un allenatore di valore. Io arrivo con umiltà, in punta di piedi, cercando di dare il mio contributo e di aiutare la squadra in ogni modo. Conosco Floro Flores e c’è anche un piccolo aneddoto che ci lega. Quando giocava ad Arezzo, abitavo nel suo stesso palazzo. Ero ancora un bambino e mi ricordo perfettamente le sue scarpe rosse: è un’immagine che mi è rimasta impressa. Tutti me ne hanno parlato benissimo. Ho visto anche qualche partita della squadra nella scorsa stagione e credo sia un allenatore molto preparato. La Serie B è una categoria particolare, molto competitiva e difficile. Però sono convinto che, con un gruppo solido, una società organizzata e un allenatore forte, si possano ottenere grandi risultati".

"Dai tifosi mi aspetto tanta energia"

Beruatto rafforza il pacchetto difensivo, presentando determinate caratteristiche: "Mi considero un giocatore tecnico, a cui piace attaccare. Negli ultimi anni, però, sono cresciuto molto anche nella fase difensiva e credo di essere diventato un calciatore più completo". Poi riserva un messaggio ai sostenitori giallorossi: "Ai tifosi voglio dire che mi aspetto di ricevere da loro tantissima energia, anche grazie all’entusiasmo portato dalla vittoria del campionato della scorsa stagione. Mando a tutti un grande saluto e non vedo l’ora di vederli allo stadio".