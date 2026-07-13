Sorpreso mentre ruba cavi di rame lungo la linea ferroviaria: arrestato Telese Terme. In carcere un 42enne fermato dai carabinieri

Ne aveva già messi da parte un bel po', ma non si era fermato. Voleva rimpinguare il bottino, ma a far saltere il suo piano sono stati i carabinieri, che lo hanno arrestato. Nei guai è finito Antonio G., 42 anni, di Telese Terme,. già noto alle forze dell'ordine, sottoposto all'obbligo di firma per lo stesso addebito: furto.

Stavolta gli è stato contestato per ciò che stava combinando lungo la linea ferroviaria della cittadina termale, dove, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si stava impadronendo di cavi di rame. Alcuni, per un peso stimato in una cinquantina di chili, li aveva già sistemati nell'auto con la quale aveva raggiunto la zona, ma i militari della locale Stazione hanno impedito che continuasse la sua condotta.

Bloccato, è stato condotto in caserma, dichiarato in arresto e, su disposizione del sostitut procuratore Maria Colucci, trasferito presso il carcere di contrada Capdimomte, a Benevento, in attesa dell'udienza di convalida. E' difeso dall'avvocato Antonio Leone.

(foto di repertorio)