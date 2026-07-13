Benevento, ecco i nomi degli allenatori del settore giovanile Nessuna sorpresa, si prosegue sul solco della continuità

Definiti i nomi degli allenatori che alleneranno le formazioni giovanili del Benevento Calcio. Come noto, rispetto allo scorso anno non ci saranno De Angelis e Leone che hanno lasciato i colori giallorossi al termine del contratto. La Primavera è stata affidata a Luigi Panarelli. Confermato Raffaele Schiavi come tecnico della formazione under 17, dopo la positiva esperienza dello scorso campionato. Si è scelta la continuità per Paolo Festa, reduce dal primo posto con l'under 15 e da uno sfortunato percorso nei play off. Festa avrà modo di allenare ancora il gruppo dei 2011, attraverso la formazione under 16. Per quanto riguarda l'under 15, invece, sarà Marco Grande a sedersi sulla panchina dell'Avellola. Grande prosegue il proprio percorso nel settore giovanile del Benevento che dura da diversi anni. Nella scorsa stagione, infatti, è stato il tecnico della compagine under 14.