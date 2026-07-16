Si sente male, auto contro palo: triste fine di Giorgio, che faceva il geometra Il dramma a Telese Terme. E' morto mentre lo trasferivano in un'ambulanza rianimativa

Era un geometra, da sempre lavorava per una ditta. Giorgio, di Telese, 66 anni, non immaginava che quella di oggi sarebbe stata l'ultima giornata della sua vita. Era nella sua Fiat Panda quando, colpito da un malore, si è accasciato sul volante. Stava percorrendo via Roma, l'auto ha concluso la sua marcia contro un palo della pubblica illuminazione, nella zona dell'ufficio postale.

E' scattato l'allarme, sul posto sono accorsi i carabinieri: secondo una prima ricostruzione, l'uomo è stato soccorso dal 118 che l'ha poi caricato a bordo di un'ambulanza che è partita in direzione di un ospedale. Le sue condizioni sono apparse subito gravi, al punto da richiedere l'intervento un'altra ambulanza, ma rianimativa.

Mentre lo stavano trasferendo sul secondo mezzo, gli operatori hanno dovuto purtroppo constatare che il suo cuore si era fermato per sempre, rendendo inutile ogni manovra per cercare di tenerlo in vita. La salma è stata trasportata presso il cimitero di Torrecuso, il più vicino, in attesa dei funerali nella cittadina termale, dove l'uomo ha lasciato la moglie, che gli aveva donato una figlia che non abita nella nostra provincia.