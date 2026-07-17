Vigilante colpito con una testata a pronto soccorso San Pio: arrestato 28enne Benevento. Il giovane, fermato dai carabinieri, è ai domiciliari

Lo hanno arrestato per aver aggredito una guardia giurata. Nel mirino dei carabinieri è finito un 28enne di nazionalità libica, protagonista di un episodio accaduto ieri sera al San Pio.

Secondo una preima ricostruzione, si sarebbe presentato al pronto soccorso perchè era rimasto ferito ad una mano. Il suo atteggiamento - sembra che fosse agitato e che parlasse a voce alta - ha richiamato l'attenzione di un giovane vigilante in servizio che lo ha avvicinato, invitandolo alla calma. Dalle parole ai fatti, con il 28enne che, andato in escandescenze, ha colptio al volto con una testata la guardia giurata, scagliandosi anche contro un agente della polizia penitenziaria, non in servizio, che nel frattempo era accorso.

Scattato l'allarme, sul posto i carabinieri della Compagnia, che hanno bloccato il cittadino straniero, sottoposto agli arresti domiciliari a Moiano su disposizione del pm Flavia Felaco. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione.

Non è la prima volta, purtroppo, che capitano vicende simili, tanti i casi rimbalzti all'onore delle cronache: una situzione che probabilmente potrebbe rendere necessario il ricorso ad un secondo vigilante.