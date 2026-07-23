In un borsone nascosti 50 grammi di cocaina, arrestato un 24enne Benevento. Fermato dai carabinieri, è ai domiciliari

Era già accaduto a marzo, la scena si è ripetuta oggi. Quando Francesco A., 24 anni, di Benevento, è stato arrestato dai carabinieri della Compagni per una ipotesi di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo una prima ricostruzione, il giovane è stato bloccato in strada, a Pacevecchia, dai militari, che hanno poi fatto tappa presso la sua abitazione. La perquisizione si è conclusa con il rinvenimento, in un borsone, di 50 grammi di cocaina.

La droga è stata sequestrata al pari della somma contante di oltre 2mila euro, mentre il giovane, su disposizione del pm Carmine Pignatiello, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. E' difeso dall'avvocato Gerardo Giorgione, che lo aveva assistito anche 4 mesi fa, quando era stato fermato per 12 grammi di cocaina , circa 5 di marijuana e meno di mezzo grammo di hashish. Dopo la convalida, il 24enne ere tornato in libertà con l'obbligo di firma.