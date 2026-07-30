Lui, lei e l'altro in una Mercedes, fuggono: 39enne arrestato per evasione Benevento. Inseguimento dei carabinieri nella notte

Lui, lei e l'altro. Se ne andavano in giro nella notte, peccato che uno di loro non potesse farlo perchè sottoposto ai domiciliari. Una violazione costata l'arresto ad Alessio C., 39 anni, dI San Nicola Manfredi, fermato dai carabinieri. Era a bordo una Mercedes classe A guidata da una donna con la quale - secondo una prima ricostruzione- era passato a prendere un 41enne di Benevento che risiede.

L'auto ha ripreso la marcia in direzione del raccordo, incrociando, però, lungo il tragitto l'alt di una pattuglia del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia. La conducente non si è fermata ed ha accelerato, innescando una inseguimento che si è concluso dalle parti di Ponte, dove la Mercedes è stata 'stoppata'.

Le tre persone sono state condotte in caserma: la donna ha cercato di giustificare il suo comportamento con la paura, mentre il 41enne ha subito la perquisizione dell'abitazione. Diversa la situazione del 39enne, che stava scontando una pena ai domiciliari: per lui l'ipotesi di reato di evasione, per la quale il pm Maria Dolores De Gaudio ha disposto gli arresti in casa. E' difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo.