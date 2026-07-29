Benevento, Talia: Stiamo gettando basi importanti Le parole del centrocampista giallorosso: “Io trequartista? Sono a disposizione del mister”

Un solo obiettivo: far bene con la maglia del Benevento. Il passato non si ripete nella testa di Angelo Talia. Lo scorso anno troppe distrazioni, l’eco di un mercato rumoroso e fastidioso o forse anche affascinante. C’era la B, quella che torna con la sua squadra di nascita. “Sono mentalizzato, mi sto allenando al massimo. L’estate scorsa mi ero fatto sorprendere dal richiamo di diverse squadre, ad oggi ho un solo pensiero, mettermi a disposizione di Antonio Floro Flores”. La competizione non manca ma con la consapevolezza di potersi ritagliare un posto importante indipendentemente dal ruolo. “Il tecnico mi ha provato spesso sulla trequarti, siamo in tanti sulla mediana, ma non ho problemi a fare ciò che mi si chiede, conta dare un contributo ad una squadra che ha meritato sul campo la conquista della serie cadetta, ora però dovremo continuare su questa strada”. Gruppo forte, nuovi arrivi che andranno ad impreziosire la rosa. “La nostra forza è stata sempre la coesione. Non sarà difficile per chi è arrivato o arriverà entrare in queste dinamiche. Dovremo avere l’abilità di ricreare l’atmosfera della passata stagione. Lo merita il nostro presidente a cui siamo molto legati. Non vogliamo deludere coloro che ci circondano e ci supportano”. Il ritiro a Cascia procede bene. “Si lavora con grande intensità col tecnico e con tutto lo staff. Stiamo gettando basi importanti per un campionato competitivo dove conterà partite col piglio giusto”. E ai tifosi: “Abbonatevi, avremo bisogno di voi”.