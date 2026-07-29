Benevento Primavera, Panarelli: "Lavoriamo con mentalità da prima squadra" Le parole del tecnico: "Vogliamo far crescere i ragazzi e disputare un campionato importante"

È iniziata la stagione della Primavera del Benevento Calcio. Primi allenamenti sul sintetico dell'Avellola da parte del nuovo tecnico Panarelli che sta preparando la squadra verso un campionato che si prevede ricco di insidie, ma che i giallorossi vogliono affrontare al massimo delle proprie possibilità. Il tecnico ha raccontato così le prime sensazioni vissute in giallorosso: "Le sensazioni sono davvero molto positive. Una cosa è sapere dall’esterno come funziona una società, un’altra è viverla dall’interno. Solo quando ci sei dentro ti rendi conto della grande macchina organizzativa che c’è alle spalle, sia per quanto riguarda il settore giovanile sia la prima squadra. C’è un progetto condiviso e questo trasmette sensazioni estremamente positive. L’anno scorso questi ragazzi hanno disputato un ottimo campionato, con alcuni anche sotto età. Al gruppo si sono aggiunti dei classe 2009 provenienti dall’Under 17 e la dirigenza, insieme ai direttori, ha effettuato alcuni innesti. Ho trovato una squadra predisposta al lavoro. Io sono molto esigente con me stesso e, di conseguenza, lo sono anche con i ragazzi. Come staff metteremo a loro disposizione tutta la nostra esperienza e le nostre competenze per far crescere ogni singolo giocatore, valorizzando chi è già forte e cercando di portare quanti più elementi possibile verso la prima squadra, come da tradizione di questa società. Allo stesso tempo vogliamo disputare un campionato importante e fare una bella figura".

"La prima squadra come la Nazionale"

Panarelli ha poi proseguito: "Il campionato? Confrontarsi con squadre blasonate rappresenta sempre uno stimolo. Affronteremo una partita alla volta. Siamo soltanto al secondo giorno di allenamento da quando ci siamo ritrovati, quindi adesso la priorità è lavorare. Come staff vogliamo dare il nostro contributo sotto il profilo tattico, tecnico e fisico. Sono molto soddisfatto perché ho trovato grande disponibilità e predisposizione da parte dei ragazzi. Ho detto loro che, più che ragionare come un settore giovanile, dobbiamo avere la mentalità di una prima squadra, mentre il Benevento per noi deve essere come la Nazionale, con Floro Flores commissario tecnico. L’obiettivo è creare giocatori pronti per il salto di qualità e farsi trovare pronti quando arriverà l’occasione di mettersi in mostra".