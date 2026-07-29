Abbonamenti, ecco il dato ufficiale Ancora una piccola flessione rispetto alle vendite dei primi due giorni

Ancora una lieve flessione anche in questo terzo giorno di vendita libera degli abbonamenti per la B del Benevento. Dopo i 443 del primo giorno e i 179 del secondo, oggi gli abbonati sono stati 142. Un dato comunque ancora abbastanza cospicuo e che potrebbe portare se reiterato (almeno alla stessa cadenza) ad una cifra complessiva accettabile. Il totale odierno raggiunge quindi le 3.486 tessere vendute, quando mancano circa 20 giorni al termine della campagna "Tu, vuoi essere il mio dodicesimo?". Non c'è stata l'impennata agognata, ma il tempo non manca per raggiungere un traguardo che non sembra proprio insuperabile.

Ricordiamo che sarà possibile abbonarsi al campionato della squadra giallorossa fino alla vigilia della prima partita di campionato contro il Modena, fissata per il 22 agosto. Sarà dunque possibile abbonarsi fino a mezzanotte del 21.