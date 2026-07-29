Città Spettacolo: da Kid Yugi all'omaggio a Peppino Di Capri E poi: Salemme, Siani e Bennato per sei giorni di eventi nel segno del Mediterraneo

Kid Yugi, Vincenzo Salemme, Alessandro Siani, una serata omaggio a Peppino Di Capri, condotta da Gigi Marzullo ed Eugenio Bennato. Sono solo alcuni dei grandi protagonisti della 47esima edizione di Benevento Città Spettacolo, il festival diretto da Renato Giordano che, dal 25 al 30 agosto, trasformerà Benevento in un grande palcoscenico diffuso dedicato a teatro, musica, libri, danza, cinema e mostre.

L'edizione 2026 sarà attraversata dal tema del "Mediterraneo", inteso come luogo d'incontro tra popoli, culture, tradizioni e linguaggi artistici. Un filo conduttore che accompagnerà oltre cento appuntamenti distribuiti tra piazze, teatri, musei, chiostri e luoghi simbolo della città.

La manifestazione è stata presentata nel corso di una conferenza-evento alla quale hanno preso parte il sindaco Clemente Mastella, l'assessore alla Cultura Antonella Tartaglia Polcini, la presidente della Fondazione Benevento Città Spettacolo Rossella Del Prete e il direttore artistico Renato Giordano.

Giordano ha definito questa edizione come un festival che coinvolgerà l'intera città: «L'evento è Benevento Città Spettacolo. Quest'anno utilizziamo tutte le piazze possibili e immaginabili, da piazza Risorgimento a piazza Santa Sofia, passando per tutti i teatri cittadini. Tutta Benevento è coinvolta con un'offerta eterogenea, pensata per tutti i gusti».

Tra gli appuntamenti evidenziati dal direttore artistico figurano il ritorno di Vincenzo Salemme e Alessandro Siani, la presenza dello scrittore Maurizio De Giovanni, al quale sarà assegnato il Premio Gregoretti 2026, l'omaggio ad Annibale Ruccello e la serata-evento "Grazie Peppino", dedicata a Peppino Di Capri, in programma il 28 agosto in piazza Santa Sofia e condotta da Gigi Marzullo con la partecipazione del figlio del celebre cantante, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Monica Sarnelli.

Giordano ha inoltre ricordato il percorso compiuto durante i suoi undici anni alla guida della rassegna «È un festival al quale sono profondamente legato. Appartiene alla città e tutti i beneventani devono difenderlo perché il direttore cambia, ma il festival deve continuare a vivere».

Il sindaco Clemente Mastella ha invece sottolineato il valore strategico della manifestazione per la crescita culturale e turistica della città, ricordando che questa sarà la sua ultima edizione da primo cittadino. «In questi dieci anni abbiamo fatto crescere costantemente il festival, portando a Benevento personaggi di grande prestigio e costruendo un appuntamento che oggi rappresenta un patrimonio della città».

Mastella ha poi ricordato un episodio che sintetizza il valore sociale della manifestazione: «Un nonno mi ringraziò perché, grazie a Città Spettacolo, il nipote tornava a Benevento durante l'estate per assistere agli spettacoli. È un ricordo che mi emoziona ancora oggi e che racconta quanto questo festival riesca a unire le persone».

Il sindaco ha infine ribadito che la cultura continuerà a rappresentare uno degli assi dello sviluppo cittadino, annunciando per settembre la presentazione del progetto definitivo del Parco delle Streghe e confermando il Museo Egizio tra le opere strategiche destinate a rafforzare l'attrattività turistica di Benevento.

Il Programma

Martedì 25 agosto

L'apertura è fissata alle ore 12 allo Strega Foyer con l'AperiFestival e il tradizionale incontro con la stampa accompagnato da un dj set.

Alle 19.30 il Teatro La Salle ospita Tutte queste vite, mentre alla stessa ora in Piazza Federico Torre si inaugura Piazze d'Autore con il Premio Strega 2026 Michele Mari, che presenta I convitati di pietra. Sempre alle 19.30, nel Chiostro di Santa Sofia, prende il via la performance itinerante Che sappia d'estate, replicata ogni 15 minuti.

Alle 20.15 il Teatro Comunale propone Musica Nova, alle 20.30 il Museo del Sannio ospita Iceland 2 e all'Arco del Sacramento debutta la rassegna per famiglie Il Paese dei Sogni con Il gatto con gli stivali. Alle 20.45 all'Hortus Conclusus Maurizio de Giovanni porta in scena Canzoni per il commissario Ricciardi.

La serata prosegue alle 21.30 con il Premio alla Carriera dedicato ai protagonisti della musica beneventana e alle 22.30 con il concerto tributo a Pino Daniele della Salzano Band. Alle 22 Piazza Roma ospita il Summer Hit, mentre in contemporanea Piazza Santa Sofia accoglie Peppe Servillo e Costanza Alegiani con Di cosa vive l'uomo?.

Mercoledì 26 agosto

Alle 19.30 il Teatro La Salle propone Picasso vs Modigliani. Alla stessa ora il Museo del Sannio presenta la prima replica di Una notte al museo, che torna anche alle 21, mentre in Piazza Federico Torre Maria Pia Selvaggio presenta il libro La Colomba di Damasco.

Alle 20.15 il Teatro Comunale mette in scena Macbeth, alle 20.30 torna Il Paese dei Sogni con C'era una volta... Cappuccetto Rosso e alle 20.45 l'Hortus Conclusus ospita la sonorizzazione dal vivo del film muto Der Golem.

Alle 21 il Teatro Romano accoglie Vincenzo Salemme con ...E fuori nevica!. Alle 22 Piazza Roma ospita il musical Streghe... A.D. 663, mentre Piazza Santa Sofia propone il concerto del Nuovo Canzoniere della Ritta e della Manca. La giornata si conclude con gli spettacoli musicali in Piazza Federico Torre alle 22 e alle 23.

Giovedì 27 agosto

Alle 19.30 il Teatro La Salle propone Brigante si muore. Nello stesso orario Piazza Federico Torre ospita l'incontro Destinazione Sannio, mentre il Chiostro di Santa Sofia accoglie Pe mo a legge non è uguale per tutti.

Alle 20.15 il Teatro Comunale presenta Napoli Internazionale, alle 20.30 l'Arco del Sacramento ospita Odissea per giovani eroi e alle 20.45 l'Hortus Conclusus mette in scena L'amico dei sogni.

Alle 21 Piazza Santa Sofia ospita il Premio Imprese Stellari, mentre alle 22 Piazza Roma rende omaggio a Ennio Morricone con l'Orchestra Internazionale della Campania. Alla stessa ora Piazza Federico Torre propone Rich Ricciolino.

L'evento clou della giornata è alle 22, quando Piazza Cardinal Pacca accoglie Kid Yugi con il suo Summer Tour 2026.

Venerdì 28 agosto

La giornata prende il via alle 18.30 con un incontro dedicato all'intelligenza artificiale nelle Piazze d'Autore.

Alle 19.30 Pappi Corsicato presenta il libro Vipera, mentre a Palazzo Paolo V Enrico De Agostini racconta Gios De Agostini. Nello stesso orario debutta anche lo spettacolo Mediterraneo. I luoghi. La memoria. L'amore, con replica alle 20.30.

Alle 20.15 il Teatro Comunale propone Mater Mediterranea, alle 20.30 all'Arco del Sacramento va in scena Pèlerinage, mentre alle 20.45 l'Hortus Conclusus ospita La verità di Luisa Sanfelice.

Alle 22 Piazza Roma propone Baglioni si nasce, mentre Piazza Santa Sofia ospita il grande evento "Grazie Peppino", omaggio a Peppino di Capri condotto da Gigi Marzullo. Alle 22 Piazza Federico Torre ospita il live Mooncler X Città Spettacolo, seguito alle 23 dal concerto di Marco Zollo.

Sabato 29 agosto

Le Piazze d'Autore aprono alle 18.30 con la presentazione di Voci dal Nilo, proseguono alle 19.30 con Claudia Marin e Raffaele Marmo e alle 20.30 con Tino Iannuzzi.

Alle 19.30 il Chiostro di Santa Sofia ospita una conversazione sul tema Prima del suo nome, seguita alle 20.30 dallo spettacolo teatrale.

Alle 20.15 il Teatro Comunale propone CantAttore - Volume 2, mentre alle 20.30 l'Arco del Sacramento ospita lo spettacolo di danza Seasons Emotions. Alle 20.45 l'Hortus Conclusus presenta Mamma, piccole tragedie minimali con Fabrizia Sacchi ed Enrico Ianniello.

Alle 22 Piazza Roma ospita il concerto dei Selma & Band, mentre Piazza Santa Sofia accoglie Gino Rivieccio con StravaGanze. La serata continua alle 22.30 con la Milonga Mediterranea e alle 23 con il concerto di Luca Pugliese.

Domenica 30 agosto

La giornata conclusiva si apre alle 11.30 al Teatro Comunale con il reading Moby Dick Fragmenta.

Alle 19.30 il Teatro La Salle propone L(')ODI, mentre il Chiostro di Santa Sofia ospita la presentazione del libro di Lia Miro.

Alle 20.15 il Teatro Comunale propone il film Pinocchio nel Sannio. Alle 20.30 il Museo del Sannio ospita I volti degli autori e all'Arco del Sacramento va in scena Il mare che ci unisce.

Alle 20.30 nelle Piazze d'Autore arriva Serena Bortone con il libro Le dirimpettaie. Alle 21.30 spazio alla musica con Jessica & Gilda, seguite alle 22 dai Kandischi.

Sempre alle 21, al Teatro Romano, Alessandro Siani porterà in scena Fake News, spettacolo che chiuderà il cartellone del grande teatro.

Alle 22 Piazza Roma ospita il tributo ai Nomadi, mentre Piazza Santa Sofia accoglie il concerto di Eugenio Bennato con Briganti del presente. Alle 22.30 l'Arco del Sacramento rende omaggio a Michael Jackson con Michael... una leggenda che balla, mentre all'Hortus Conclusus, alle 20.45, va in scena Lu Santo Jullare Francesco.

Mostre ed eventi collaterali

Dal 25 al 30 agosto, ogni sera dalle 19 alle 23, saranno visitabili le mostre ospitate al Museo del Sannio, alla Rocca dei Rettori, nel Foyer del Teatro Comunale, lungo Via Traiano e nel Foyer del Teatro La Salle. In programma anche il Festival SottoTraccia, il Città Spettacolo Podcast, osservazioni astronomiche il 25 e 26 agosto dalle 21 all'1, spettacoli di strada il 27 e 28 agosto alle 18.30, il Cultural Urban Fest il 29 e 30 agosto, oltre all'esposizione di auto d'epoca e alle osservazioni del Sole nella mattinata conclusiva del festival.