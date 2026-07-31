Stavo male, doveva portarmi al S. Pio, ha sbagliato strada: evasione, condannato Benevento.- Rito abbreviato, 6 mesi ad un 38enne e nessuna misura

Ha sostenuto che stava male e di aver telefonato a quella donna, una sua amica, perchè lo accompagnasse al San Pio. ;Lei, però, aveva sbagliato strada, incappando in un controllo dei carabinieri al quale aveva cercato di sottrarsi allontanandosi, fino al momento in cui l'auto era stata fermata. Ed Alessio Calandra, 38 anni, di San Nicola Manfredi,, era stato arrestato per aver evaso i domiciliari, ai quali si trovava per scontare un residuo di pena.

Un'accusa per la quale l'uomo, difeso dall'avvocato Fabio Ficedolo, è stato condannato con rito abbreviato a 6 mesi dal giudice Ernesto Conte. La sentenza – il pm aveva chiesto 1 anno e 6 mesi – è arrivata nel corso della direttissima, aperta dalla convalida dell'arresto dell'imputato, per il quale non è però stata adottata alcuna misura cautelare.

Come anticipato da Ottopagine, il 38enne era in una Mercedes classe A, guidata da un donna e con a bordo anche un 41enne, che i militari aveva intercettato a contrada Capodimonte, riuecdndo a bloccarla dopo uan inseguimento.