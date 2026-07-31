Paziente oncologica, "diagnosi in ritardo", condannato il Fatebenefratelli Benevento. La nota dei legali della donna, disposto il risarcimento dei danni

Il Tribunale di Benevento ha condannato l’Ospedale Sacro Cuore di Gesù - Fatebenefratelli al risarcimento dei danni per la gestione negligente di una paziente oncologica. A darne notizia sono gli avvocati Augusto Guerriero e Annunziata Pepe, secondo i quali “la decisione ha accertato una catena di errori e ritardi nella diagnosi e nella comunicazione dell’esito di un esame istologico post-operatorio, che hanno compromesso le speranze di vita della donna”.

L'esame istologico decisivo – scrivono i legali - “è stato refertato ben 43 giorni dopo l’intervento chirurgico. Durante questo periodo, la paziente non è stata informata della gravità della situazione né indirizzata verso un percorso terapeutico adeguato. Il ritardo ha bloccato l’avvio tempestivo delle cure oncologiche necessarie. Successivamente, nel corso dei controlli ambulatoriali, i medici non hanno riconosciuto i segni della recidiva della malattia, aggravando ulteriormente il quadro clinico e limitandone le possibilità di cura”.

La sentenza ha stabilito “che, se la struttura avesse agito con la dovuta diligenza e nel rispetto delle linee guida mediche, la paziente avrebbe avuto il 50% di probabilità in più di sopravvivenza a 5 anni, oltre alla possibilità di vivere più a lungo e in condizioni migliori. Il Giudice ha quindi condannato l’Ospedale al pagamento di un risarcimento significativo, calcolando sia il danno biologico subito dalla paziente sia il danno morale e parentale spettante ai familiari”.

“Questa decisione è fondamentale per la tutela dei diritti dei malati – dichiarano i legali-, riafferma la responsabilità oggettiva delle strutture sanitarie in caso di omissioni gravi. La sentenza rappresenta un precedente importante nella lotta contro la malasanità e tutela il diritto costituzionale dei cittadini a ricevere cure tempestive, trasparenti e corrette”.