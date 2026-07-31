Verdi arriva in ritiro e firma: annuale con opzione Le prime foto del trequartista lombardo con la maglia giallorossa

Simone Verdi ha già raggiunto Cascia in giornata e si è aggregato alla truppa giallorossa di Antonio Floro Flores. Ha anche firmato il nuovo contratto, annuale con opzione di prolungamento automatica fino al 30 giugno 2028.

Il trequartista lombardo ha giocato nella scorsa stagione col Sudtirol, ingaggiato dai bolzanini a gennaio. Ha giocato solo 11 partite senza ritrovare il vecchio feeling con Fabrizio Castori, che non gli ha trovato molto spazio nel suo 3-5-2.

Il Benevento ha dunque ufficializzato l'operazione con questo comunicato:

“Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto un accordo con il centrocampista Simone Verdi per le sue prestazioni sportive.

Il calciatore classe 1992, ha firmato un contratto che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2027, con opzione e clausola di prolungamento automatica fino al 30/06/2028”.