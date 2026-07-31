Amichevole / Diretta Benevento-Vis Pesaro 0-0, LIVE

Ultima amichevole a Cascia per il Benevento che domani si recherà a Rieti per sfidare il Frosinone, prima del ritorno nel Sannio. Nel giorno dell'ingaggio di Simone Verdi (leggi qui l'intervista completa), la formazione di Floro Flores affronta la Vis Pesaro per il quinto test precampionato.
48' - Altra respinta di Esposito su conclusione degli avversari
46' - Rientrano le squadre in campo. Floro Flores inserisce Battista al posto di Viscardi
45' - Termina il primo tempo: Benevento-Vis Pesaro 0-0
43' - Esposito devia in angolo una insidiosa conclusione di Di Paola
32' - Palla in area che viene ciccata sia da Mignani che da Mehic
24' - Squadre ferme per cooling break
20' - Ci riprova Di Paola su punizione, ma questa volta il pallone vola alto
16' - Destro di Romano bloccato da Guarnone
8' - Punizione dalla distanza di Di Paola che viene respinta da Esposito
5' - Ci prova Siatounis dalla distanza: palla fuori
1' - Comincia Benevento-Vis Pesaro
1' - Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Baresi
Benevento-Vis Pesaro, il tabellino
BENEVENTO (4-2-3-1): Esposito; Sernicola, Saio, Dalle Mura, Viscardi; Kouan, Siatounis; Logan, Mehic, Romano; Mignani. A disp.: Sylla, Vannucchi, Talia, Scognamillo, Caldirola, Pierozzi, Battista, Maita, Prisco, Lamesta, Beruatto, Giugliano, Salvemini. All.: Floro Flores
VIS PESARO: Guarnone, Bailo, Barranco, Mariani, Tonucci, Giorgini, Gambino, Berengo, Nicastro, Di Paola, Giovannini. A disp.: Mariani, Piersanti, Tatò, Genovese, Ventre, Pompilio, Lari, Pucciarelli, Machin, Carnaroli, Tomassini, Ascione, Dell'Aquila, Fraternale, Nina, Sculli. All.: Gennari