Amichevole / Diretta Benevento-Vis Pesaro 0-0, LIVE

La testuale dell'ultima amichevole in programma a Cascia

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Benevento.  

Ultima amichevole a Cascia per il Benevento che domani si recherà a Rieti per sfidare il Frosinone, prima del ritorno nel Sannio. Nel giorno dell'ingaggio di Simone Verdi (leggi qui l'intervista completa), la formazione di Floro Flores affronta la Vis Pesaro per il quinto test precampionato. 

48' - Altra respinta di Esposito su conclusione degli avversari 

46' - Rientrano le squadre in campo. Floro Flores inserisce Battista al posto di Viscardi

45' - Termina il primo tempo: Benevento-Vis Pesaro 0-0

43' - Esposito devia in angolo una insidiosa conclusione di Di Paola 

32' - Palla in area che viene ciccata sia da Mignani che da Mehic 

24' - Squadre ferme per cooling break 

20' - Ci riprova Di Paola su punizione, ma questa volta il pallone vola alto

16' - Destro di Romano bloccato da Guarnone 

8' - Punizione dalla distanza di Di Paola che viene respinta da Esposito 

5' - Ci prova Siatounis dalla distanza: palla fuori 

1' - Comincia Benevento-Vis Pesaro 

1' - Si osserva un minuto di raccoglimento in memoria di Baresi 

Benevento-Vis Pesaro, il tabellino 

BENEVENTO (4-2-3-1): Esposito; Sernicola, Saio, Dalle Mura, Viscardi; Kouan, Siatounis; Logan, Mehic, Romano; Mignani. A disp.: Sylla, Vannucchi, Talia, Scognamillo, Caldirola, Pierozzi, Battista, Maita, Prisco, Lamesta, Beruatto, Giugliano, Salvemini. All.: Floro Flores 

VIS PESARO: Guarnone, Bailo, Barranco, Mariani, Tonucci, Giorgini, Gambino, Berengo, Nicastro, Di Paola, Giovannini. A disp.: Mariani, Piersanti, Tatò, Genovese, Ventre, Pompilio, Lari, Pucciarelli, Machin, Carnaroli, Tomassini, Ascione, Dell'Aquila, Fraternale, Nina, Sculli. All.: Gennari 

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