Vigili del fuoco. In pensione il caporeparto Gerardo Bocchino In servizio presso il comando provinciale di Benevento

Dopo oltre 36 anni di onorato servizio nel Corpo dei vigili del fuoco da oggi la meritata pensione per il caporeparto Gerardo Bocchino che ha completato il suo ultimo turno di lavoro presso il comando provinciale di Benevento dove negli ultimi tempi ha ricoperto il prestigioso ruolo di vicecapo dei turni B ed A.

Entrato nel corpo il 2 aprile del 1990, il Cr Bocchino dopo la scuola di formazione presso le scuole centrali di Roma 'Capannelle' era stato assegnato al comando di Vicenza. Nel 1991 il trasferimento a Potenza per poi rientrare nel suo Sannio nel 1996.

Nel 2012 il corso di formazione e la promozione a caposquadra con il trasferimento presso il comando provinciale dei vigili del fuoco di Caserta. Nel 2013 il trasferimento ad Avellino e dopo due anni a Benevento. Nel 2018 la promozione alla qualifica di caporeparto. Nel 2022 ha ricoperto il ruolo di vicecapo del turno B, nei mesi successivi lo stesso ruolo con il Turno A del comando provinciale di Benevento.

Tantissimi gli interventi fatti e coordinati dal Cr Gerardo Bocchino che nella sua lunga esperienza nel Corpo ha partecipato a numerose missioni di soccorso in tutta Italia anche e sopratutto in caso di calamità naturali. Stimato da tutti i colleghi per il suo equilibrio, disponibilità e per la professionalità che lo ha sempre contraddistinto.